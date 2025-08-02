Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов ветхого дома в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе и результатах процессуальной проверки в связи с обращением о нарушении прав жильцов ветхого дома в Волгограде. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

Ранее проживающая в Волгограде многодетная мать в обращении к господину Бастрыкину рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. 40 лет ВЛКСМ. С ее слов, в построенном в 1958 году здании разрушаются несущие конструкции, в стенах видны сквозные трещины, осыпается штукатурное покрытие, изношены инженерные системы.

В этом году, как отметила автор обращения, межведомственная комиссия выявила основания для признания указанного дома аварийным и подлежащим сносу, но в части присвоения ему такого статуса наблюдается бездействие. Граждане обращались по этому вопросу в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов