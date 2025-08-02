Зарубежные СМИ: Что означает заявление президента США об отправке ядерных подлодок?

Дональд Трамп приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах». Так глава Белого дома отреагировал на слова Дмитрия Медведева о «несуществующей "Мертвой руке"» и ее опасности. «Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр». Трамп назвал заявления зампреда Совета безопасности России «провокационными» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям». «Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим»,— написал президент США и выразил надежду, что этого не произойдет. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Отправка двух подводных лодок ближе к России связана с желанием Белого дома всегда быть готовыми к возможному конфликту с Россией. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax. По его словам, он просто хочет убедиться, что высказывания Дмитрия Медведева — это всего лишь слова и ничего более.

В военное обострение не верят и собеседники агентства Reuters. Они называют шаг Трампа риторической эскалацией, поскольку у Соединенных Штатов всегда были атомные подводные лодки в соответствующих регионах. Они уже способны нанести удар по России, и их не нужно выдвигать на позиции, сообщают Reuters аналитики по вопросам безопасности. Неизвестно, что именно президент США подразумевает под «атомными подводными лодками». По данным агентства, это могут быть как субмарины с ядерными боеголовками, так и просто подводные лодки с атомными двигателями.

Нельзя проверить и факт отправки новых подлодок ближе к России, пишет The New York Times. Морские силы США и Пентагон тщательно скрывают перемещения своих атомных судов. В любом случае, угрозы применения ядерного оружия в риторике Трампа звучат впервые за семь лет, отмечает газета. Ранее к такому приему президент прибегал в 2018-м, когда пытался заставить лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала.

Однако сейчас Трамп выбрал оппонента, который не принимает реальных решений в правительстве, отмечает CNN. Телеканал отмечает, что Медведев не имеет полномочий запускать российское ядерное оружие. Этот факт не мешает президенту дальше вступать в конфронтацию и выражать недовольство боевыми действиями России на Украине.

Ужесточение позиции Трампа в отношении России дает предположить и его следующий шаг в экономической политике, сообщает Bloomberg. Высказывания главы Белого дома прозвучали на фоне падения цен на американскую нефть. Агентство отмечает, что Вашингтон может ввести пошлины для стран, покупающих нефть у Москвы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".