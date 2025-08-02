Под Пензой под суд пойдет ИП за травмирование мужчины на пилораме

В Пензенской области суд рассмотрит уголовное дело о травмировании мужчины при производстве работ на пилораме (ч. 1 ст. 143 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 2 апреля этого года 52-летний мужчина травмировал ногу на пилораме в Кузнецком районе после того, как срезанная часть доски вылетела из многопильного станка, за которым он работал. Травму оценили как тяжкий вред здоровью.

Как выяснило следствие, фигурант позволил потерпевшему выполнять работы без проведения обучения по охране труда, не проверил наличие защитных устройств на станке. Кузнецкий межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов