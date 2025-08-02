В Татарстане выполнили 82% дорожных работ от годового плана по программе раиса республики «Наш двор». Об этом сообщила руководитель департамента фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на совещании в Доме Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили 82% дорожных работ по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выполнили 82% дорожных работ по программе «Наш двор»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

10% дорожных работ выполнены за последние две недели, однако общие темпы отстают от плана и прошлогодних показателей.

Работы по установке наружного освещения опережают график на 11%. Освещение завершено в 363 дворах, а в Агрызском, Заинском и Мамадышском районах работы полностью завершены. В 12 муниципальных образованиях работы продолжаются в 155 дворах, и их выполнение по республике составляет 83%.

Влас Северин