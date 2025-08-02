Глава СКР дал поручения, касающиеся мошенничества в отношении двух саратовчанок

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по обращению о совершении мошеннических действий в отношении двух жительниц Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее проживающая в Энгельсе многодетная мать выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств совершения в отношении нее мошеннических действий. Так, в 2017 году руководитель фирмы, где работала эта женщина, обманом убедила ее оформить займы в коммерческой организации под залог имеющейся недвижимости. В дальнейшем представитель кредитора через суд получил право на имущество многодетной семьи. В итоге жительница Энгельса лишилась единственного жилья. Кроме того, жертвой мошенников при аналогичных обстоятельствах стала еще одна проживающая в Саратовской области женщина.

Органы внутренних дел расследовали уголовное дело по указанному факту, однако оно было прекращено. Следственные органы регионального подразделения СКР инициировали перед прокуратурой вопрос об отмене решения о прекращении уголовного дела и передаче его из органов внутренних дел в свое производство. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит принять меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей и доложить о результатах его расследования. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов