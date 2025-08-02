Мигрантам пересматривают условия

Минтруд предложил не нанимать мигрантов без знания русского языка в сферу услуг. В частности, на должности, «требующие социального взаимодействия». Среди них продавцы, водители и медики. Мера «направлена на улучшение качества оказываемых услуг». Сейчас иностранцы, приезжающие в Россию по квоте, освобождены от сдачи экзамена по русскому языку. В ведомстве считают, что это правило следует пересмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По мнению председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, мера требует уточнений, а резкие ограничения могут привести к росту издержек: «В сфере ритейла есть большое количество разных профессий. Можно было бы ограничить количество иностранных работников в торговле.

Например, сократить до нуля направления, которые предполагают коммуникацию с покупателем, и сохранить там, где она не требуется. Например, работа в распределительном центре. Поэтому полностью отказываться было бы нецелесообразно, потому что это все влияет в том числе и на зарплаты, и на затраты, которые компания будет нести. В конечном итоге любые издержки все равно отражаются в цене товара.

Любые проблемы для бизнеса несут затраты, которые нужно закрывать за чей-то счет. Обычно это ложится на плечи потребителя».

В 2025 году квота составляет почти 235 тыс. разрешений и действует только для иностранных работников из визовых стран. Среди них Китай, Индия и Турция. Механизм закрепляет работника за конкретным работодателем. Подтверждение квалификации — обязательное условие. Причем опытные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов — около 94% квоты. В то же время мигранты, занятые в сфере услуг, могут начать работать за меньшие деньги, чтобы сохранить место, считает исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «В международной логистике наличие грамотного русского языка — это обязательный маркер, желательно и знание английского языка.

Касательно мигрантов, я знаю, что у наших коллег из отрасли по некоторым моментам в логистике они вполне могут работать с плохим знанием даже русского языка. Это, например, складские сотрудники, которые работают в России, грузчики. В каких-то случаях это может быть курьерская доставка, как мы видим, например, интернет-магазины используют курьеров. Исходя из тех маркеров, которые есть сейчас на рынке, мы видим, что происходит в различных компаниях: у кого-то сокращение, у кого-то банкротство, поэтому появляются новые сотрудники. Когда количество россиян, оставшихся без работы, будет увеличиваться, многие начнут соглашаться работать и на таких позициях, как курьерская доставка. В этот момент возможна серьезная конкуренция по зарплатам.

Мигранты могут, например, начать снижать свои зарплатные аппетиты и снова займут большинство позиций, но будут работать за меньшие деньги, чем сейчас».

На этой неделе в Санкт-Петербурге полностью запретили иностранцам работать в такси по патентам до конца 2025 года. Аналогичные ограничения уже введены более чем в 10 регионах России. Для работодателей введен трехмесячный переходный период, чтобы завершить текущие трудовые отношения и привлечь новых сотрудников для работы. Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что запрет направлен на повышение качества и безопасности перевозок, а также расширение возможностей трудоустройства для россиян.

Впрочем, мигранты будут искать обходные пути для продолжения работы, отмечает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов: «Это позволит повысить качество услуг, без знания языка сложно выстраивать коммуникацию между предоставляющим услугу и потребителем, иногда из-за этого возникают конфликты. Плюс внутри сферы такси между парками, сдающими в аренду авто, между водителем и агрегатором без нормального знания русского решение каких-то вопросов и проблем становится тоже затруднительным.

Запрет частично скажется, конечно, но вопрос: в какие сроки эта граница размоется, и недостаток будет ликвидирован? Тут скорее может оказать существенное действие коррупционная составляющая, когда трудовые мигранты будут данные сертификаты или подтверждения просто где-то покупать. Я боюсь, что избежать этого не получится».

Тем временем число работников из стран дальнего зарубежья, приезжающих в Россию по визам и квотам, снижается. Согласно статистике МВД, в 2016-2019 годах ежегодно прибывало около 120-130 тыс. человек. В последние годы этот показатель уменьшился до 100-115 тыс., пишет “Ъ”.

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Валерия Калинина