В Татарстане план по капремонту многоквартирных домов выполнен на 65%

В 2025 году в Татарстане капитальный ремонт завершен в 162 многоквартирных домах, работы продолжаются на 628 объектах, а общий прогресс составляет 65%. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.

На сегодняшний день также отремонтировано 21 образовательное учреждение, что составляет 94% от запланированного объема.

Также завершен ремонт 44 школьных пищеблоков из 74 запланированных, что составляет 97%. В последние две недели завершены работы по ремонту пяти детских садов, а общий показатель выполнения работ достиг 93%. В этом году ремонтируются 11 детских садов.

Влас Северин