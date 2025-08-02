В Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами, пострадали шестеро

В Теньгушевском районе Мордовии, вблизи села Хлебино, произошла авария с пассажирским автобусом. Пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщили в МВД республики.

По предварительным данным, водитель потерял управление и съехал в кювет, там автобус опрокинулся на бок. В транспортном средстве находились 48 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Водитель был трезв.

Из пострадавших трое получили травмы легкой степени, трое — средней тяжести. Части пострадавших медпомощь оказали на месте, остальных доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

СМИ сообщали о большем числе пострадавших, до 12 человек, включая двух детей. Однако официальная информация МВД опровергает эти данные.