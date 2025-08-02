Глава СКР заинтересовался ненадлежащим оказанием медпомощи инвалиду в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по сведениям о ненадлежащем оказании медпомощи мужчине-инвалиду в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в прошлом месяце в Астрахани резко ухудшилось состояние мужчины-инвалида после проведения медицинской процедуры — он утратил способность к самостоятельному передвижению. На вызов прибыли медики «скорой», которые не стали госпитализировать пациента. Через некоторое время мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Там ему провели оперативное вмешательство.

По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову также предстоит доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов