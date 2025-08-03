Банк встал на кампус

Новым собственником пяти зданий гостиницы «Турист» на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы стал Т-Банк. Финансовая организация выкупила их у экс-франчайзи сети Spar Сергея Новикова. Сумма сделки могла составить 3 млрд руб. Еще 3–3,5 млрд руб. потребуется на переоборудование комплекса. Т-Банк планирует создать на базе «Туриста» кампус подконтрольного ему Центрального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница «Турист»

Фото: Геннадий Грачев / Around Moscow Гостиница «Турист»

Фото: Геннадий Грачев / Around Moscow

Структура Т-Банка выкупила пять зданий комплекса гостиницы «Турист» общей площадью 24,7 тыс. кв. м, рассказал “Ъ” эксперт на рынке недвижимости. Сведения подтверждают данные ЕГРН: правообладателями трех участков на 2,4 га под корпусами выступают ООО «Март», ООО «Апрель», ООО «Август», ООО «Весна» и ООО «Лето». В июне—июле 2025 года эти юрлица, согласно Kartoteka.ru, перешли ООО «Т-Девелопмент», дочерней структуре Т-Банка. До этого ими владели структуры Сергея Новикова, ранее развивавшего по франшизе сеть супермаркетов Spar в Поволжье. Предприниматель и представители Т-Банка “Ъ” не ответили.

Выставляя здания «Туриста» на продажу в 2024 году, господин Новиков планировал выручить за них 2,4 млрд руб., сообщал ранее Telegram-канал «Стройка — и точка». Текущую стоимость сделки управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов оценивает в 3 млрд руб.

Гостиница «Турист» построена в 1955 году на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы. Всего комплекс насчитывает семь зданий. В постсоветский период отель часто менял собственников. Сначала им управляла подконтрольная мэрии АО «Гостиничная компания», перешедшая в 2014 году группе ВТБ. В 2017 году структуры финансовой организации продали «Турист» вместе с несколькими другими отелями структурам группы «Основа» Александра Ручьева (см. “Ъ” от 4 августа 2017 года). В 2020 году все семь корпусов «Туриста» перешли разным компаниям, связанным с господином Новиковым. Затем два здания реконструировали в апартаменты, в одном до недавнего времени работала гостиница, а в четырех были офисы. Замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Эдуард Чехов считает, что предпринимателю не удалось реализовать на месте «Туриста» девелоперский проект. Это привело к продаже актива.

Т-Банк приобрел корпуса «Туриста» для кампуса собственного Центрального университета. О создании на Сельскохозяйственной улице студенческого городка вуз в конце июля сообщил в своем Telegram-канале. Комплекс планируется открыть в 2026 году.

В общежитиях смогут проживать 1,78 тыс. студентов.

В переоборудование зданий потребуется инвестировать 3–3,5 млрд руб., считает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.

Центральный университет Т-Банк запустил в 2023 году. Он предполагает сочетание фундаментальных программ с обучением на реальных бизнес-задачах. Сейчас на сайте вуза заявлены три направления бакалавриата, предполагающих подготовку разработчиков, бизнес-аналитиков и специалистов по искусственному интеллекту. «Турист» — не первая покупка Т-Банка для Центрального университета. В начале 2025 года финансовая организация приобрела для его кампуса здание Центрального телеграфа на Тверской улице, напротив Кремля. Объект оценивали в 30–40 млрд руб. У университета также есть общежития на улице Гашека, Профсоюзной и по соседству с новыми зданиями, на Сельскохозяйственной улице.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет удачным решением приобретение «Туриста» для запуска общежития: «Если за пять-шесть лет в локации не смогли реализовать другой проект, это лучший путь».

Господин Чехов предполагает, что на рынке не было площадки с лучшим соотношением цены и качества.

Марина Смирнова считает инвестиции крупного бизнеса в кампусы и общежития трендом. Первым свой корпоративный университет в 2013 году запустил Сбербанк, примеру последовали Центробанк, РЖД, НЛМК, «Росатом», ВТБ, Альфа-банк, перечисляет она. Основными целями бизнеса, по мнению эксперта, выступают дополнительное образование для сотрудников и подготовка новых кадров. Как отмечает госпожа Смирнова, с точки зрения рынка коммерческой недвижимости смысла во вложениях немного: общежития малодоходны и выполняют в основном социальные функции.

Дарья Андрианова