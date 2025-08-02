В доме под Саратовом разрушился парапет, в ситуацию вмешалась прокуратура

Прокуратура Калининского района Саратовской области поставила на контроль восстановление нарушенных жилищных прав граждан. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 1 августа, в многоквартирном доме № 33 на ул. Советская частично разрушился парапет. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Никто не пострадал, электро- и газовые коммуникации не повреждены.

На место выехал прокурор Калининского района Павел Жаворонков. Туда также должны прибыть сотрудники уполномоченных жилищных структур, которым предстоит оценить размер ущерба и разработать алгоритм восстановления разрушений. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход ремонтных работ, соблюдение их сроков и качества.

Павел Фролов