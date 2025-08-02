В Чебаркульском районе участники смертельного ДТП пытались скрыться в лесу

На трассе в Чебаркульском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. Водитель и пассажир одного из них после столкновения пытались скрыться в лесу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 2 августа на 30 км автодороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск. При неустановленных обстоятельствах, 31-летний водитель «Лады Приоры» выехал на правую обочину дороги, после чего развернулся на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он врезался в «Ладу Гранту». Водитель этого автомобиля скончалась на месте, а ее пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Полиция быстро задержала участников аварии, спрятавшихся в лесу. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГАИ.