В Татарстане новым замглавой Министерства промышленности и торговли республики назначили Надира Закирова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым замминистра промышленности и торговли Татарстана стал Надир Закиров

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана Новым замминистра промышленности и торговли Татарстана стал Надир Закиров

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

Надир Закиров сменил Сергея Этуса, который занимал эту должность с 2022 года.

Надир Закиров ранее был начальником управления МВД России по Казани. Теперь он будет курировать отдел развития потребительского рынка и отдел безопасности и антитеррористической защищенности. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Надир Закиров родился в Арском районе в деревне Новый Кишит. Свою карьеру он начал инспектором в Казани, а затем занимал различные руководящие должности в полиции, включая начальника ОМВД России по Лениногорскому району и управление МВД России по Набережным Челнам.

Влас Северин