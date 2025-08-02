32 тысячи учебников по удмуртскому языку и литературе готовят к печати в Ижевске

Около 32 тысяч обновленных учебников по удмуртскому языку и литературе для 1–11 классов поступят в общеобразовательные школы Удмуртии, Татарстана и Башкортостана к началу учебного года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, учебное пособие выходит в двух вариантах: для школьников, владеющих и не владеющих родным языком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Учебники разработаны авторским коллективом Научно-исследовательского института национального образования республики по заказу регионального минобрнауки. Подготовка материалов к печати велась более двух лет. Издательство «Удмуртия» уже выпустило пилотную партию – 33 учебно-методических комплекта, включающих печатную и электронную версии издания.

Кроме того, к 2026 учебному году издательство совместно с коллективом автором готовят к печати серию учебников «История нашего края. Удмуртия» для 5-х, 6-х и 7-х классов по заказу минобрнауки республики.