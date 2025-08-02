Теннисистка Вероника Кудерметова вылетела в третьем круге турнира в Монреале

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и ее напарница Элисе Мертенс из Бельгии завершили выступление во втором круге парного турнира WTA-1000 в Монреале. Они уступили российско-китайскому дуэту Анастасии Пановой и Ханьюй Го со счетом 5:7, 3:6.

Матч продолжался полтора часа. Кудерметова и Мертенс реализовали три брейк-пойнта из семи, выполнив один эйс и допустив одну двойную ошибку. Их соперницы сделали два эйса, но допустили три двойные ошибки, при этом реализовав пять брейк-пойнтов из десяти.

В четвертьфинале Анастасия Панова и Ханьюй Го встретятся с победителями матча между Кристиной Букшей и Суко Аояма против Майи Джойнт и Кэти Макнелли.

Влас Северин