Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) удалило имя президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц из правительственных документов, связанных с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Редактирование произошло при подготовки документов по делу Эпштейна к публикации. Имена были скрыты для защиты конфиденциальности, так как эти лица, включая Дональда Трампа, были частными на момент начала федерального расследования в 2006 году. Упоминание имени в документах не означает причастности к правонарушениям.

В марте директор ФБР Кэш Патель поручил около 1000 агентам изучить более 100 тыс. документов, накопленных за почти два десятка лет.