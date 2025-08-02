NYP: прокурора, который вел дела Трампа, подозревают во влиянии на выборы

Аппарат специального юрисконсульта США начал расследование в отношении бывшего прокурора Джека Смита, который вел судебные дела против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

До своей отставки в январе 2025 года Джек Смит занимался обвинениями Дональда Трампа в ненадлежащем хранении секретных документов и предполагаемых попытках удержать власть после поражения на президентских выборах 2021 года. Оба этих разбирательства были прекращены.

По информации New York Post, экс-прокурора подозревают в нарушении «закона Хэтча», запрещающего госслужащим (за исключением президента, вице-президента и высокопоставленных сотрудников администрации) использовать служебные полномочия для влияния на результаты выборов, включая высказывания в поддержку кандидатов.

Инициатором расследования стал сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он расценил действия Джека Смита как вмешательство в выборы 2024 года.