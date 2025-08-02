Трамп заявил, что США готовы к ядерному конфликту с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией. Об этом он сказал в ответ на высказывания зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы»,— сказал президент США журналистам.

1 августа Дональд Трамп объявил о приказе разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах» после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Конфликт обострился после того, как Дональд Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Господин Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.