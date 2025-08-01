Курс доллара. Прогноз на 4–8 августа

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На текущий момент конъюнктура рынка для рубля сильно не меняется Как мы и полагали, после всплеска волатильности и резкого ослабления национальной валюты на фоне заявлений Трампа об ультиматуме для России, рубль начал восстановление к предшествующим этому уровням консолидации. По нашим оценкам, на текущий момент конъюнктура рынка для рубля сильно не меняется вследствие начала цикла разворота денежно-кредитной политики, поэтому мы не ожидаем усиления тренда на ослабление рубля. Неопределенность в отношении геополитики может и впредь провоцировать спекулятивные движения в национальной валюте, но мы полагаем, что такие вспышки в последующем будут вновь отыгрываться обратно.

Илья Федоров,

главный экономист Курс доллара может находиться в диапазоне 79–82 руб./$ Полагаем, что на следующей неделе курс рубля будет оставаться волатильным из-за ожидающихся комментариев Дональда Трампа по возможным переговорам России и Украины, а также волатильности на мировых финансовых рынках из-за повышения пошлин США. Курс доллара может находиться в диапазоне 79–82 руб./$, евро — 90–95 руб./€, юань — 6,8–7,2 руб./CNY.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Возросшая курсовая волатильность сохранится и на следующей неделе В конце этой недели курс рубля практически отыграл потери. На внебиржевом рынке котировки вернулись к отметкам ниже 11 руб./CNY и 80 руб./$. Тем не менее тема геополитической премии в курсе рубля снова в повестке. По нашим оценкам, в середине недели геополитическая премия обновляла пики с апреля текущего года, но не смогла закрепиться: рубль продемонстрировал устойчивость, а бенчмарки (валюты EM) попали под давление «тарифной войны» Дональда Трампа и также начали слабеть к доллару. Полагаем, возросшая курсовая волатильность сохранится и на следующей неделе. Вероятно, продолжатся попытки расширить геополитическую премию в курсе рубля. Однако поддержка со стороны фундаментальных факторов (ограниченный спрос на иностранную валюту и жесткая ДКП) должна снизить давление на рубль.

Марина Никишова,

главный экономист Фундаментальные факторы не способствуют сильному ослаблению рубля На фоне повышения геополитических рисков в начале недели российская валюта довольно сильно сдала позиции, котировки превышали 82 руб./$, прибавив 3,3%. Но реакция рынка, на наш взгляд, была излишне эмоциональна. Как результат, к концу недели рубль начал коррекционное движение. Нейтральная риторика Банка России относительно дальнейшей траектории по ключевой ставке, сохраняющиеся довольно высокие процентные ставки, которые продолжают определять повышенный интерес к рублевым активам, медленное восстановление импорта на фоне слабого внутреннего спроса — все эти фундаментальные факторы не способствуют сильному ослаблению рубля на краткосрочном горизонте.