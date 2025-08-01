Курс доллара. Прогноз на 4–8 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Спекулятивная атака на рубль, предпринятая на минувшей неделе, оказалась быстротечной. Несмотря на то что во вторник внебиржевой курс доллара поднимался до двух с половиной максимумов — 82,6 руб./$, в пятницу он откатился к отметке 80 руб./$. Это лишь на 60 коп. выше значений предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 78 коп., до отметки 80,33 руб./$. На фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и сезонно более низкого предложения валюты со стороны экспортеров спекулянты предприняли попытку вывести курс из диапазона, в котором он находился несколько месяцев. Но, как и предполагали участники рынка, попытка не увенчалась успехом из-за сохраняющегося профицита внешней торговли.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|79.00-82.00
|Банк Зенит
|80.00-81.50
|ПСБ
|79.00-82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|79.00-82.00
|«Цифра банк»
|79.00-81.00
|Консенсус-прогноз *
|80.45
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На текущий момент конъюнктура рынка для рубля сильно не меняется
Как мы и полагали, после всплеска волатильности и резкого ослабления национальной валюты на фоне заявлений Трампа об ультиматуме для России, рубль начал восстановление к предшествующим этому уровням консолидации. По нашим оценкам, на текущий момент конъюнктура рынка для рубля сильно не меняется вследствие начала цикла разворота денежно-кредитной политики, поэтому мы не ожидаем усиления тренда на ослабление рубля. Неопределенность в отношении геополитики может и впредь провоцировать спекулятивные движения в национальной валюте, но мы полагаем, что такие вспышки в последующем будут вновь отыгрываться обратно.
Курс доллара может находиться в диапазоне 79–82 руб./$
Полагаем, что на следующей неделе курс рубля будет оставаться волатильным из-за ожидающихся комментариев Дональда Трампа по возможным переговорам России и Украины, а также волатильности на мировых финансовых рынках из-за повышения пошлин США. Курс доллара может находиться в диапазоне 79–82 руб./$, евро — 90–95 руб./€, юань — 6,8–7,2 руб./CNY.
Возросшая курсовая волатильность сохранится и на следующей неделе
В конце этой недели курс рубля практически отыграл потери. На внебиржевом рынке котировки вернулись к отметкам ниже 11 руб./CNY и 80 руб./$. Тем не менее тема геополитической премии в курсе рубля снова в повестке. По нашим оценкам, в середине недели геополитическая премия обновляла пики с апреля текущего года, но не смогла закрепиться: рубль продемонстрировал устойчивость, а бенчмарки (валюты EM) попали под давление «тарифной войны» Дональда Трампа и также начали слабеть к доллару. Полагаем, возросшая курсовая волатильность сохранится и на следующей неделе. Вероятно, продолжатся попытки расширить геополитическую премию в курсе рубля. Однако поддержка со стороны фундаментальных факторов (ограниченный спрос на иностранную валюту и жесткая ДКП) должна снизить давление на рубль.
Фундаментальные факторы не способствуют сильному ослаблению рубля
На фоне повышения геополитических рисков в начале недели российская валюта довольно сильно сдала позиции, котировки превышали 82 руб./$, прибавив 3,3%. Но реакция рынка, на наш взгляд, была излишне эмоциональна. Как результат, к концу недели рубль начал коррекционное движение. Нейтральная риторика Банка России относительно дальнейшей траектории по ключевой ставке, сохраняющиеся довольно высокие процентные ставки, которые продолжают определять повышенный интерес к рублевым активам, медленное восстановление импорта на фоне слабого внутреннего спроса — все эти фундаментальные факторы не способствуют сильному ослаблению рубля на краткосрочном горизонте.
В фокусе — новые пошлины президента США
На стороне рубля продолжают оставаться все еще высокие ставки. При этом в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики российского регулятора национальная валюта может показать ослабление курса. Между тем не стоит забывать, что слишком сильный рубль не в интересах госбюджета. Тем временем перспективы поддержки рубля со стороны нефти пока неоднозначные. Дальнейшая траектория движения цен на «черное золото» во многом зависит от того, как будут развиваться события с тарифным давлением Дональда Трампа на двух крупных импортеров российской нефти — Китай и Индию. В фокусе — новые пошлины президента США, которые вступят в силу на предстоящей неделе и затронут около 40 государств. А также — добавившее в моменте оптимизма курсу доллара решение ФРС США оставить процентную ставку неизменной, что было ожидаемо рынком.