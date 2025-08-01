Бывшему президенту Колумбии дали 12 лет домашнего ареста за подкуп

Суд в Колумбии приговорил бывшего президента страны Альваро Урибе к 12 годам лишения свободы, выписал ему штраф в размере «2,4 тыс. минимальных зарплат» и запретил ему занимать государственные должности в течение восьми лет. Он будет отбывать наказание под домашним арестом, сообщает Caracol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathalia Angarita / Reuters Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Его признали виновным в «злоупотреблении процессуальными правами» и в подкупе должностного лица. Урибе, которого также подозревают в связях с военизированными группировками, настаивает на своей невиновности. Приговор вынесен менее чем за год до президентских выборов 2026 года, отмечает Reuters. На них за власть в том числе будут бороться союзники Урибе.

Альваро Урибе стал первым в истории Колумбии осужденным главой государства, но не единственным среди других лидеров Латинской Америки. Среди них — бывшие президенты Перу, Бразилии, Аргентины, Панамы и Эквадора.