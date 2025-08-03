В понедельник в Черноземье будет облачно, местами дожди, от +17°С до +26°С.

Во всех регионах Черноземья в понедельник, 4 августа, прогнозируется облачная погода, возможны небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +17°С до +26°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток дождь. В темное время суток прогнозируется облачная погода , температура составит +19°С. Днем будет облачно с прояснениями, до +25°С.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно с дождем. Ночью до +20°С, днем температура достигнет +25°С.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, температура составит +19°С, днем будет дождь, потеплеет до +24°С.

В Липецке синоптики ожидают облачную погоду. Ночью температура опуститься до +17°С, будет небольшой дождь. Днем дождь усилится, до +26°С

Тамбове на протяжении суток будет облачно. Ночью — без дождя, до +17°С. Днем — небольшой дождь, до +27°С.

Орле ночью ожидается переменная облачность без осадков при +16°С. Днем пойдет дождь, температура поднимется до +26°С.

Ульяна Ларионова