Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ выросла почти в полтора раза за полгода

«Транснефть» за полгода заработала 76,3 млрд руб. чистой прибыли, говорится в бухгалтерской отчетности нефтепроводной компании. Это в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма чистой прибыли составила 54,5 млрд руб.

В компании рост прибыли связывают с динамикой доходов и расходов, в том числе отсутствием отрицательной переоценки финансовых вложений в акции ПАО «НМТП». Негативно на финансовые результаты повлияла увеличенная до 40% налоговая ставка на прибыль «Транснефти» и ее дочерних предприятий.

Выручка по РСБУ в первом полугодии составила 637,7 млрд руб. (в прошлом году она составила 635,2 млрд руб.), себестоимость продаж — 569,3 млрд руб. (569,7 млрд руб. в 2024-м). Прочие доходы выросли с 3,1 млрд до 10,8 млрд руб.