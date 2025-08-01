В Веселовском районе на 67,3 га установили карантинную зону

На территории Позднеевского сельского поселения Веселовского района установили фитосанитарную карантинную зону из-за амброзии полыннолистной. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Уточняется, что площадь карантинной зоны составляет порядка 67,3 га,

Участки земли в карантинных зонах нельзя использовать для выращивания семенного материала. Зерно и зерноотходы, содержащие жизнеспособные плоды амброзии, запрещено давать животным и птицам без предварительной термической обработки или размола. В карантинной фитосанитарной зоне амброзии запрещается выпас сельскохозяйственных животных, также запрещено вывозить почву и грунт за пределы очага или использовать зараженную землю для набивки парников.

Мария Хоперская