В воскресенье в Черноземье будет солнечно и сухо, от +15°С до +30°С

В большинстве регионов Черноземья в воскресенье, 3 августа, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +15°С до +30°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке и Орле в течение суток ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура составит +15°С…+30°С.

В Тамбове ночью будет малооблачно при +15°С, днем возможна переменная облачность при +30°С. Осадки также не прогнозируются.

Алина Морозова