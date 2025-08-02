За один день сотрудниками ГАИ в Ульяновской области выявлено более 10 тыс. нарушений

За один день, 31 июля, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 10 569 нарушений ПДД (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 8 933 — нарушения скоростного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны пять водителей, один из которых задерживался за управление в состоянии опьянения повторно.

10 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. За выезд на «встречку», к административной ответственности привлечены 54 водителя. За управление автомобилем, стекла которого имеют светопропускаемость ниже разрешенной, к административной ответственности привлечены 56 водителей, за управление транспортным средством с нечитаемыми госномерами — 26 водителей.

В ГАИ также отмечают, что с начала года в регионе «благодаря бдительности неравнодушных граждан» сотрудниками ГАИ задержаны 149 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

Андрей Васильев, Ульяновск