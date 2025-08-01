Водитель большегруза погиб в ДТП с экскаватором на федеральной трассе в Удмуртии
Водитель грузовика MAH погиб в результате столкновения с экскаватором Volvo сегодня вечером на федеральной трассе около села Можга, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии в 19:38 местного времени.
Грузовик врезался в экскаватор, который проводил дорожные работы, после чего большегруз загорелся. К прибытию пожарных грузовик и инженерная техника горели открытым пламенем. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь сотрудников МЧС.
Водитель большегруза погиб, машинист экскаватора травмирован. Причина дорожной аварии устанавливается региональной ГАИ.