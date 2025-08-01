В субботу в Черноземье будет облачно, от +15°С до +29°С

Во всех регионах Черноземья в субботу, 2 августа, прогнозируется облачная погода, в трех из них возможны небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +15°С до +29°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Орле ближайшей ночью ожидается переменная облачность при +15°С…+16°С, в субботу днем — малооблачная погода при +26°С…28°С. Осадков в течение суток не будет.

В Воронеже ночью прогнозируется облачность с небольшим дождем при +18°С. Днем температура достигнет +29°С, будет малооблачно и сухо.

В Курске в течение суток ожидается малооблачность, без осадков. Ночью температура составит +16°С, днем потеплеет до +26°С.

В Липецке и Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь при +16°С, днем — переменная облачность без осадков при температуре +27…+28°С.

Кабира Гасанова