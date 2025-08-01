Станислав Словиковский не признал на суде вину в оскорблении чувств верующих

Популярный в Екатеринбурге клубный деятель Станислав Словиковский, обвиняемый по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) за публикацию фотографий в тематическом telegram-канале, дал показания на заседании мирового суда Железнодорожного района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Словиковский

Фото: Артем Путилов Станислав Словиковский

Фото: Артем Путилов

Напомним, причиной возбуждения уголовного дела стали две фотографии в тематическом telegram-канале, где выходили анонсы планируемых вечеринок. По словам Станислава Словиковского, следователи приняли головной убор из двух веток на голове одной из модели за терновый венок. На второй фотографии фоновую железную арматуру посчитали за крест.

Станислав Словиковский на заседании суда заявил, что не признает вину в оскорблении чувств верующих, поскольку у него не было таких намерений. Он лишь согласился с фактом публикации фотографий. Господин Словиковский подчеркнул, что сам является православным и «глубоко посвящен в христианскую религию».

«Я лет 15 занимаюсь исследованием христианства. Снимаю документальные фильмы в разных концах мира, которые выложены в интернете и неоднократно показывались в кинотеатре «Салют». Я, как документалист-режиссер, показываю различные христианские храмы богослужения в африканских и других странах, то есть прямо специально снимаю христианские храмы с огромным уважением, любовью и исследовательским желанием»,— отметил господин Словиковский.

По его словам, он коллекционирует библии. «У меня дома несколько вариаций от старых, 100-летних давностей, философских напечатанных, написанных на слюной кожи, до современных. И предъявленное обвинение, мне кажется, достаточно абсурдно, потому что я не имел целей, и не мог оскорбить христианскую веру, потому что эта фотосессия вообще никак не была связана с этим»,— подчеркнул господин Словиковский.

Он добавил, что хотел принести глубокие извинения тем людям, кого такие фотографии могли бы задеть. «Для меня фотографии, в изготовлении которых я принимаю участие, это только искусство»,— сказал Станислав Словиковский.

В ходе заседания адвокат направил пять ходатайств, связанных с экспертным заключением по материалам дела. По мнению защитника, в экспертизе допущены множественные ошибки и несоответствия, скопированы фрагменты текста из другой специализированной оценки. Однако мировой судья отклонил все пять ходатайств.

Следующее заседание, во время которого будут проходить судебные прения, назначены на 8 августа. Сторона защиты сообщила «Ъ-Урал», что недовольна определением даты прений, так как адвокат господина Словиковского будет находиться в отпуске. Поэтоиу защита готова обжаловать последующие решения суда.

Артем Путилов