За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 3,5 млн рублей

По данным УМВД, жители Ульяновской области за минувшую неделю отдали мошенникам более 3,5 млн руб.

Чаще всего, отмечают в ведомстве, телефонные мошенники применяют стандартную схему с записью в какую-нибудь льготную очередь, предлагая назвать код из sms-сообщения, после чего граждан начинают психологически обрабатывать другие мошенники, представляющиеся специалистами банков, служб безопасности, ФСБ или сотрудниками полиции, пугающими жителей региона сообщениями о взломе из личного кабинета на «Госуслугах» и попыткой хищения личных сбережений граждан. При этом всегда обработка заканчивается предложением перевести деньги для их спасения на «безопасный счет», который является счетом мошенников, или «поучаствовать в спецоперации правоохранительных органов» с передачей денег «инкассаторам» или «спецагентам».

Так, сообщает УМВД, в минувший вторник 60-летний мужчина поверил мошенникам, что участвует в «спецоперации» и передал 430 тыс. руб. личных сбережений прибывшим «агентам», которые «назвали кодовое слово, подтвердив свое участие в спецоперации».

В тот же день ульяновские сотрудники ППС, обратив внимание на «сильно взволнованного пенсионера, который разговаривал по телефону и все время озирался по сторонам», предотвратили отправку 1,5 млн руб. телефонным мошенникам, которую уже был готов совершить пожилой человек.

Андрей Васильев, Ульяновск