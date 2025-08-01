Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 3,5 млн рублей

По данным УМВД, жители Ульяновской области за минувшую неделю отдали мошенникам более 3,5 млн руб.

Чаще всего, отмечают в ведомстве, телефонные мошенники применяют стандартную схему с записью в какую-нибудь льготную очередь, предлагая назвать код из sms-сообщения, после чего граждан начинают психологически обрабатывать другие мошенники, представляющиеся специалистами банков, служб безопасности, ФСБ или сотрудниками полиции, пугающими жителей региона сообщениями о взломе из личного кабинета на «Госуслугах» и попыткой хищения личных сбережений граждан. При этом всегда обработка заканчивается предложением перевести деньги для их спасения на «безопасный счет», который является счетом мошенников, или «поучаствовать в спецоперации правоохранительных органов» с передачей денег «инкассаторам» или «спецагентам».

Так, сообщает УМВД, в минувший вторник 60-летний мужчина поверил мошенникам, что участвует в «спецоперации» и передал 430 тыс. руб. личных сбережений прибывшим «агентам», которые «назвали кодовое слово, подтвердив свое участие в спецоперации».

В тот же день ульяновские сотрудники ППС, обратив внимание на «сильно взволнованного пенсионера, который разговаривал по телефону и все время озирался по сторонам», предотвратили отправку 1,5 млн руб. телефонным мошенникам, которую уже был готов совершить пожилой человек.

Андрей Васильев, Ульяновск