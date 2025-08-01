Константин Клюшев назначен гендиректором ФК «Акрон»

Константин Клюшев назначен генеральным директором ФК «Акрон». Ранее он занимал должность исполнительного директора, сообщили в пресс-службе тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметили в спортивной организации, гендиректор является опытным управленцем с богатым профессиональным опытом, включая работу в event-индустрии и руководящие позиции в известных командах. Ранее он работал в футбольном клубе «Локомотив» и хоккейных клубах «Динамо» и «Авангард». Его вклад в развитие спортивных организаций был отмечен профессиональными премиями. Кроме того, функционер является совладельцем консалтингового агентства, специализирующегося на стратегическом управлении.

В комментарии по поводу нового назначения Константин Клюшев выразил благодарность за доверие и подчеркнул амбициозность проекта «Акрон».

Андрей Сазонов