В западных районах Татарстана 2 августа местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 августа в Татарстане прогнозируют грозу и сильный ветер

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ 2 августа в Татарстане прогнозируют грозу и сильный ветер

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В министерстве рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач во время грозы.

По прогнозу Гидрометцентра республики, ночью 2 августа осадков не ожидается. Днем в западных районах Татарстана местами пройдет кратковременный дождь. 3 августа местами прогнозируют кратковременные дожди с грозами и сильным ветром 15–20 м/с. Температура воздуха в выходные ночью составит +14...+20°, днем до +27...+32°.

Диана Соловьёва