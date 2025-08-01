Центробанк зарегистрировал облигации ростовской агрофирмы на 100 млн рублей

Центробанк зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций ООО «Агрофирма Донецкая Долина» объемом 100 млн руб. для рефинансирования долгов и развития бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно открытым данным, компания планирует разместить ценные бумаги по открытой подписке номиналом 1 тыс. руб. каждая. Сроки размещения и размер купона пока не определены.

«Часть привлеченных средств пойдет на замещение краткосрочных займов, а часть на реализацию проектов»,— пояснила заместитель директора агрофирмы Нина Иванова.

По словам госпожи Ивановой, предприятие специализируется на выращивании и оптовой торговле саженцами плодовых деревьев — яблони, черешни, сливы, вишни, груши и других культур. Клиентская база насчитывает более 100 постоянных и новых покупателей из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма, Центральной России и других регионов, а также из стран СНГ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма Донецкая долина» зарегистрировано в 2017 году в Донецке Ростовской области. Генеральным директором и собственником является Алексей Рягузов. Выручка предприятия в 2024 году составила 134 млн руб., чистая прибыль — 38,3 млн руб.

Валентина Любашенко