Жизнь под звуки сирен

Почти два года Израиль находится в состоянии активной войны. Мировое сообщество призывает прекратить бои в секторе Газа. Тем временем сами израильтяне все еще не оправились от нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Евреи называют это своей самой большой трагедией со времен холокоста. Корреспондент «Ъ-СПб» Полина Пучкова побывала на границе с Газой в числе первых российских журналистов, приглашенных в Израиль после вторжения террористов, и увидела, как общество переживает военные действия.

