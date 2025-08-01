В Удмуртии создадут фонд развития промышленности региона

В Удмуртии будет организован Фонд развития промышленности региона (ФРП УР), соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина 31 июля. Фонд будет финансово поддерживать промышленные предприятия республики в форме займов, грантов, взносов и лизинга, а также содействовать реализации государственной промышленной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В документе отмечается, что распоряжение «О возложении исполнения Фонда развития промышленности Удмуртии на Микрокредитную компанию Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» от 12 декабря 2016 года утратит силу со дня внесения в госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) записи о госрегистрации фонда.

Учредителем фонда выступает минпромторг Удмуртии. В течении двух месяцев им необходимо зарегистрировать организацию. Наблюдательный и попечительский совет, а также ревизионная комиссия являются органами управления фонда, являясь высшим органом управления, надзорным и исполняющим контроль соответственно. Единоличный исполнитель — директор фонда.

В состав наблюдательного совета вошли председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, начальник отдела инвестиционной деятельности управления промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли региона Руслан Емельянов, министр цифрового развития республики Михаил Фоминов, министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев и его заместитель Владислав Забелин.