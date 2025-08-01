Два земснаряда для компании «Водолет» начали строить в Нижегородской области

Торжественная церемония закладки двух многофункциональных земснарядов для компании «Водолет» состоялась на судостроительном комплексе ГК «РФлот» в Богородском округе. Оба земснаряда планируют использоваться на территории Нижегородской области, рассказали в региональном минпромторге 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов и руководитель компании «Водолет» Никита Итальянцев на церемонии закладки земснарядов

Фото: Правительство Нижегородской области Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов и руководитель компании «Водолет» Никита Итальянцев на церемонии закладки земснарядов

Фото: Правительство Нижегородской области

По словам главы ведомства Максима Черкасова, земснаряды полностью российские, 60% оборудования для них произведено предприятиями группы компаний «РФлот». Руководитель ГК Алексей Клепиков добавил, что эти два судна станут вторым и третьим в серии, головное спустили на воду в 2023 году, оно работает в Самарской области.

Также на верфи спустили два бонопостановочных судна проекта RBT2006 для компании «Транснефть-Приволга» (Самара). Они получили имена в честь сотрудников заказчика, погибших на СВО, — «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев». Бонопостановочные суда позволяют оперативно реагировать на разливы нефти и нефтепродуктов.

Галина Шамберина