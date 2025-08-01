Жителей Казани попросили не брать большие сумки на массовые мероприятия

Казанцев попросили не брать с собой большие сумки на ближайшие массовые мероприятия. Среди них День города и республики — 30 августа, День знаний — 1 сентября, выборы раиса Татарстана и депутатов Казгордумы — 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Меру объяснили тем, что осмотр больших вещей на входе на площадку занимает время у охранников, что может создать неудобства.

Татарстанцам также запрещено приносить легковоспламеняющиеся жидкости, острые предметы, оружие, термосы, алкоголь и энергетики, аэрозоли, лекарства без особого назначения, велосипеды, самокаты и другой спортивный транспорт.

В выборах примут участие около 900 тыс. местных жителей. В день единого голосования будут усилены меры безопасности на 464 избирательных пунктах.

Перед началом учебного года в 527 школах провели мероприятия по безопасности.

Диана Соловьёва