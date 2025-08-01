Умер актер из «Содержанок» Максим Глотов

Актер Максим Глотов умер в возрасте 60 лет. Его тело обнаружено в квартире в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, смерть господина Глотова не носит криминального характера. По информации «Пятого канала», друзья не могли связаться с актером с 27 июля.

Максим Глотов родился в 1965 году в Одессе. Окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской государственной консерватории. Актерскую карьеру он начал в 1981 году. Господин Глотов сыграл более чем в 100 проектах. В их числе — сериалы «Раневская», «Содержанки 3», «Душегубы», «Склифосовский», «Даешь Молодёжь!» и «Глухарь».