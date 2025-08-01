Облсуд пересмотрит дело о завещании нижегородского предпринимателя

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил определение судебной коллегии Нижегородского облсуда по спору за наследство состоятельного предпринимателя Вячеслава Камальдинова, бывшего директора ОАО «Горьковский металлургический завод» и учредителя ряда коммерческих предприятий. Он скончался в 2023 году, завещав все свое имущество одной из дочерей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Камальдинов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Вячеслав Камальдинов

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Его вторая дочь подала иск о том, что подпись покойного отца на нотариально заверенном завещании подделана. В доказательство истица ссылалась на заключение экспертов, сделавших почерковедческую экспертизу. В прошлом году Нижегородский райсуд, отказав наследнице в назначении повторной экспертизы, признал завещание Вячеслава Камальдинова недействительным, решив, что оно было подписано другим лицом. Это решение в пользу второй дочери затем поддержал и областной суд, согласившись с выводами о подделке подписи завещателя.

Однако кассационная инстанция указала, что заключение эксперта не является «безусловным доказательством». Экспертиза подписи покойного, у которого мог меняться почерк в силу возраста и болезней, проводилась без исследования второго оригинала завещания и достаточного количества других подписей предпринимателя для сравнения образцов. По мнению кассации, выносивший решение судья «вместо предметной оценки заключения эксперта ограничился рассуждениями общего характера», не проверив, приняты ли экспертами во внимание все материалы, и немотивированно отказав в повторном или дополнительном исследовании.

Кроме того, нижегородские суды не учли доказательства со стороны нотариуса, заверявшего завещание, и жены покойного предпринимателя. Она вместе с ним ходила в нотариальную контору и свидетельствовала о том, что при жизни Вячеслав Камальдинов хотел оставить наследство одной их дочери, а второй он построил дом. Апелляция определила, что Нижегородский облсуд, утвердивший необоснованную отмену завещания, должен заново рассмотреть это гражданское дело.

Иван Сергеев