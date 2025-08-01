Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летней жительницы Альметьевска Анжелы Мусиной, которая обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 7 млн руб. при продаже несуществующих туристических путевок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани будут судить гендиректора турфирмы за мошенничество на 7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани будут судить гендиректора турфирмы за мошенничество на 7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2022 года по сентябрь 2024 года Анжела Мусина, являясь индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «Адриатика», под предлогом оказания туристических услуг похитила деньги у 37 граждан. Несмотря на получение оплаты, путевки клиентам предоставлены не были.

Обвиняемая не признала свою вину. Ущерб по делу возмещен частично. Подозреваемой предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов