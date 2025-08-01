В центре Екатеринбурга в ТЦ «Антей» закрыли супермаркет «Перекресток»

Супермаркет «Перекресток» (как и «Пятерочка» входит X5) закрылся в торговом центре «Антей» на ул. Малышева в Екатеринбурге. Как прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе X5, в рамках программы релокации компания сейчас подбираем альтернативу супермаркету в ТЦ «Антей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Как сообщал портал Е1 со ссылкой на совладельца ТЦ «Антей» и БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского, администрация торгового центра подняла арендные ставки и представители супермаркета отказались сотрудничать на новых условиях. Договор был расторгнут. «Сказали: "Да, цена рыночная, но мы платить столько не хотим". На этом месте откроется другой продуктовый магазин. Сейчас у нас есть два претендента, согласные на условия, которые нас устраивают»,— прокомментировал изданию господин Гавриловский.

Согласно данным сайта «Перекрестка» в Екатеринбурге работает около 30 магазинов. Первый магазин сети в России был открыт в Москве в 1995 году. В 2020 году был открыт 900-ый супермаркет в ТЦ «Гудвин» в Тюмени.