Акции ТМК на Мосбирже росли на 5% после решения перейти на единую акцию

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) на 15:23 мск росли на 5,1% — до 106,72 руб. за бумагу. Сейчас, на 16:23 мск, они торгуются на уровне 103,56 руб. (+1,99 %), следует из данных «Мосбиржи» (MOEX: MOEX).

Акционеры трубной компании сегодня проголосовали за то, чтобы ТМК присоединила к себе свои дочерние компании и перешла на единую акцию. Планируется присоединить ООО «ТМК-ТР», АО «ТД ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ», АО «ЧТПЗ». Владельцы акций ТМК и присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением, смогут предъявить свои акции к выкупу. Цена за одну бумагу ТМК составит 116,1 руб.