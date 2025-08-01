На выборы раиса Татарстана подготовят 2,9 млн бюллетеней

2,9 млн бюллетеней, что соответствует числу избирателей в республике. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.

Избирательные бюллетени изготовят с использованием специальной тагирной сетки. Каждый из бюллетеней заверят подписями двух членов участковой избирательной комиссии и ее печатью.

Выборы раиса Татарстана пройдут 14 сентября. В день голосования будут работать около 2 тыс. избирательных участков.

Документы на регистрацию в качестве кандидатов на голосование подали действующий раис республики Рустам Минниханов, руководитель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов, глава регионального отделения партии ЛДПР Руслан Юсупов и председатель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Диана Соловьёва