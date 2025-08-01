Аварийность на дорогах притормозила

За первые полгода 2025-го в России снизилось общее число ДТП. По данным МВД, количество аварий сократилось на 1,5%, примерно до 56 тыс. случаев. Меньше стало и жертв. Погибших — чуть меньше 6 тыс., их количество снизилось на 3%, следует из данных ведомства. Самые частые аварии — столкновения машин, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Именно на них пришлась большая часть жертв. При этом сообщается, что почти каждое десятое ДТП произошло с участием нетрезвых водителей. В этих происшествиях погиб почти каждый пятый от общего числа жертв на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О чем может говорить такая статистика? Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков считает, что снижение числа ДТП свидетельствует об эффективности решений по обеспечению безопасности: «Это результат адресных мер, которые каждый из владельцев дорог методично осуществляет (разборы ДТП, работа с аварийностью и так далее). Речь об установке и включении светофоров, новых пешеходных переходах, успокоении трафика, установке искусственных дорожных неровностей и тому подобное. Что касается каких-то серьезных мер системного характера, то их, в общем, в последнее время не было, за исключением повышения штрафов в первую очередь за превышение скорости.

Из наболевших вопросов — это снижение не подлежащего штрафу порога превышения скорости, по крайней мере, в населенных пунктах, с 20 км/ч до 10 км/ч. Оно обсуждается много лет, но пока так и не принято. Это и снижение скорости по умолчанию в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч, которое в подавляющем большинстве стран уже принято, в отличие от России. Я надеюсь, что, когда эти два решения будут приняты на федеральном уровне, это сразу скажется на статистике аварийности по всей стране. Что касается увеличения числа ДТП с участием подростков, то это связано с ростом популярности СИМ. Он получился взрывным, неожиданным. Растет количество поездок на личных и прокатных электросамокатах. Инфраструктура в подавляющем большинстве регионов для этого не оборудована, поэтому они катаются или по проезжей части, или тротуару. Это, наверное, главный фактор.

Последнее время получила распространение новая тенденция — так называемые питбайки, тоже страшно вредная и опасная штука, но модная среди подростков. Но это тоже стоит обратить серьезное внимание».

Согласно статистике, происшествий с детьми стало на 14% больше, чем годом ранее. При этом, чаще всего они происходили с участием питбайков или квадроциклов. По данным ведомства, в 2025-м в этих ДТП погибли 12 несовершеннолетних, а еще 300 — получили травмы. Также в МВД сообщили о снижении числа аварий с участием пользователей СИМ. По последним данным столичного дептранса, за полгода количество инцидентов с электросамокатами в Москве сократилось на 60%. Меньше стало и пострадавших. Однако число погибших выросло почти на 10%. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль считает необходимым ужесточить контроль за средствами индивидуальной мобильности:

«Как я и прогнозировал, произошел резкий разворот по причинам ДТП в России. Водители меньше нарушают и стали более ответственными. Статистика в этой части сокращается буквально в разы. И скоро она будет, наверное, такой же, как в Китае. Но свято место пусто не бывает, появились электросамокаты, которые портят всю статистику.

На самом деле ситуация гораздо хуже той, что отражена в статистике. Средства индивидуальной мобильности у нас находятся в хаотическом режиме, никем не регулируются.

Что нужно сделать? Следует просто приравнять водителей СИМ к полноценным участникам движения со всеми вытекающими последствиями, в частности, выдавать удостоверение на управление электросамокатом или электробайком».

За первые шесть месяцев 2025 года сотрудники ГИБДД составили более 21 тыс. протоколов на нарушителей, использующих СИМ. Среди наиболее частых причин аварий с их участием в полиции называют непредоставление преимущества пешеходу, неспешивание на «зебре», несоответствие скорости условиям движения, а также движение на транспортном средстве вдвоем.

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Андрей Дубков