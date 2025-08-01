Ставропольский застройщик вошел в топ-10 крупнейших в России

Ставропольская компания «ЮгСтройИнвест» расположилась на восьмом месте в десятке ведущих застройщиков России по объемам строительства. Девелопер возводит 1,4 млн кв. м жилой площади, в том числе 93 дома, 26,3 тыс. квартир. Информация об этом появилась на портале Единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по этим показателям стали московские застройщики — «Самолет» (4,7 млн кв. м, доля рынка — 3,98%) и ПИК (4,3 млн кв. м, доля — 3,62%). В тройку вошла и краснодарская компания «Точно» (2,3 млн кв. м, доля — 1,99%).

В топ-10 попали еще две строительные компании из Краснодарского края Dogma (четвертое место, 1,9 млн кв. м) и ССК (десятое место, 1,3 млн кв. м).

Мария Хоперская