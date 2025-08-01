В Октябрьском районе могут установить модульное здание школы за 313,5 млн рублей

В Октябрьском районе планируют приобрести и установить модульное здание школы на 100 мест для МБОУ ООШ № 19. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из описания объекта закупки, общая площадь здания будет составлять почти 2 тыс. кв. м. Оно будет располагаться в поселке Интернациональный на улице Восточная. Стоимость работ оценили в 313,5 млн руб. Судя по проекту контракта, источниками финансирования станут бюджеты Ростовской области и Октябрьского района. Завершить строительство подрядчик будет обязан до конца июня 2026 года.

В карточке закупки также сказано, что определения подрядчика приостановлены в связи с жалобой ООО «БСТ-МОДУЛЬ», которую сейчас рассматривают в федеральной антимонопольной службе.

ООО «БСТ-МОДУЛЬ» — компания, зарегистрированная в Краснодаре в 2014 году. Согласно данным портала rusprofile, в сфере государственных закупок компания заключила 48 контрактов на общую сумму в 880 млн руб.

Константин Соловьев