В Балахне руководство муниципального предприятия осудили за хищение 2 млн рублей

В Балахнинском округе директора и главного бухгалтера муниципального предприятия «МП Конево» осудили за хищение 2 млн руб. Об этом сообщило региональное управление ФСБ РФ.

По данным силовиков, главный бухгалтер по указанию директора перечислил на их личные счета денежные средства предприятия. При этом документов, подтверждающих обоснованность выплат, не оформлялось.

В отношении директора и главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По решению суда директор предприятия осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Главный бухгалтер получил три года условно с испытательным сроком также на три года.

Андрей Репин