Мир имени Горького

Арендатор парка имени Горького может безвозмездно передать мэрии Перми пять сооружений, законность которых мэрия Перми оспаривала в суде. Предметом спора были два летних кафе — «Халва» и Casa Mia на территории парка, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы», снесенный минувшей осенью. Теперь их предполагается передать администрации по мировому соглашению, которое обсуждают стороны. На суд в конце сентября истец и ответчик рассчитывают вынести уже согласованные условия мировой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На недавнем суде по делу о сносе строений в парке Горького стало известно, что власти Перми и арендатор парка готовятся заключить мировое соглашение. Администрация Свердловского района требует признать самостроями шесть объектов на его территории: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (снесен минувшей осенью). Ранее экспертиза признала законность строительства этих сооружений.

Во время разбирательства 31 июля представитель администрации сообщил, что городской департамент имущественных отношений направил письмо арендатору парка ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР), в котором выразил готовность к обсуждению условий передачи и эксплуатации объектов капстроительства на совместном совещании. «В настоящий момент департамент ожидает предложения со стороны парка о дате проведения совещания, а также об условиях передачи объектов администрации Перми»,— подчеркнул истец и ходатайствовал об отложении разбирательства. Источник в мэрии сообщил «Ъ-Прикамье», что инициатива о мировом соглашении исходила от ЦПР.

Кроме того, районная администрация просит снять обеспечительные меры со здания аттракциона «Дом Дракулы» в связи с его демонтажом и тем, что право собственности на него так и не было зарегистрировано (объект просто стоял на кадастровом учете). Представители департамента имущественных отношений, региональной прокуратуры и других третьих лиц поддержали ходатайства истца.

Сторона ответчика напомнила, что на прошлом заседании обсуждалось письмо главы Перми Эдуарда Соснина с предложением передать муниципалитету объекты капстроительства в парке. В ответ на него арендатор парка Горького предложил властям провести совещание и создать рабочую группу для выработки условий мирового соглашения. Сначала в администрации посчитали создание рабочей группы нецелесообразным, предложив ответчику для безвозмездной передачи спорных сооружений обратиться в департамент имущественных отношений. «Мы обратились с запросом в департамент, в котором указали, что этот вопрос требует урегулирования, в том числе по настоящему спору. Потому что передача имущества, которое находится в судебном процессе и в отношении которого приняты обеспечительные меры, невозможна процессуально. Сегодня перед судом мне вручили письмо с предложением создать рабочую группу. Процесс идет, но очень медленно»,— пояснил представитель парка Горького. На вопрос судьи о том, есть ли сейчас препятствия в урегулировании спора, выступающий ответил отрицательно.

Судья постановила отложить разбирательство на 30 сентября и добавила, что вопрос об отмене обеспечительных мер в отношении одного из объектов парка Горького будет решен.

В администрации пообещали прокомментировать подготовку мирового соглашения позже.

Соучредитель парка Горького Рашид Габдуллин подтвердил, что в основе мирового соглашения с властями действительно передача спорных объектов капитального строительства в муниципальную собственность. До 30 сентября стороны должны обсудить детали соглашения. «Перечисленные объекты задействованы в оказании услуг посетителям парка Горького. У нас есть логичные вопросы, что станет с этими строениями после передачи муниципалитету: снесут их или сохранят. Если сохранят, то на каких условиях, кто будет ими управлять»,— рассуждает господин Габдуллин. Подготовку соглашения собеседник назвал позитивным шагом в судебном процессе, вступлением сторон в диалог. «В этом году посещаемость парка составит 3,6 млн человек, а налогов предприятие заплатит примерно 100 млн руб. С учетом результатов судебной экспертизы о том, что спорные объекты не представляют опасности, а также рекомендаций Высшего арбитражного суда РФ, надеюсь, специалисты парка и коллеги из администрации придут к согласию в работе над мировым соглашением»,— добавил соучредитель парка Горького.

В суде сейчас рассматривается несколько споров муниципальных органов с ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Так, летом суд признал самовольной постройкой театр эстрады на территории парка (сцена), а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. По данным материалов дела на сайте суда, 29 июля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу ЦПР на это решение. Кроме того, в отношении общества составлено 99 административных протоколов за нарушение внешнего вида торговых объектов на территории парка.

Евгения Ахмедова