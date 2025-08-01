Главу ульяновского кожвендиспансера обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Ульяновске после утверждения обвинительного заключения в суд передано уголовное дело исполняющего обязанности главного врача ульяновского областного кожвендиспансера Магомедгаджи Магомедова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщает управления ФСБ по Ульяновской области.

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По данным ведомства, обвиняемый совершил ряд действий, направленных на ограничение конкуренции при проведении торгов по приобретению медоборудования для лаборатории диспансера общей стоимостью около 6,5 млн руб. Следствие считает, что руководитель лечебного учреждения сознательно подготовил техническое задание таким образом, чтобы его условиям соответствовала только одна конкретная компания, Тем самым, считает ведомство, была исключена возможность участия в торгах других поставщиков, чем были нарушены требования законодательства о защите конкуренции.

Ведомство отмечает, что факт наличия преступления был установлен сотрудниками регионального УФСБ после получения сигналов от заинтересованных сторон, и в ходе следствия был собран значительный объем доказательств, свидетельствующих о намеренном создании условий, выгодных одному участнику аукциона.

Подробностей уголовного дела в УФСБ не сообщают. В прокуратуре региона ситуацию не комментируют.

Сам Магомедгаджи Магомедов в пятницу был для комментариев недоступен. Ему 60 лет, областным кожвендиспансером он руководит 21 год.

Андрей Васильев, Ульяновск