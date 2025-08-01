Вячеслав Ульященко возглавил нижегородский телецентр

Директором филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» с 1 августа назначен Вячеслав Ульященко, прежде работавший в руководстве челябинского и томского филиалов. Об этом сообщили в РТРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский филиал РТРС Фото: Нижегородский филиал РТРС

Перед господином Ульященко поставлены задачи реализации государственной политики в сфере телерадиовещания и «совершенствования инфокоммуникационного комплекса региона», отмечается в сообщении. Особое внимание директор планирует уделить модернизации и надежности сети, расширению отраслевого партнерства и социально значимым проектам.

Вячеслав Ульященко окончил Томский государственный университет систем управления и электроники по специальности «Антикризисное управление». В РТРС работает с 2009 года.

Ранее нижегородским филиалом руководила Екатерина Капиносова, до нее – Михаил Небольсин.

Владимир Зубарев