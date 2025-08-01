Путин: России нужен мир, который устроит Москву и Киев

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить длительный и прочный мир с Украиной на базовых условиях, которые устраивали бы обе стороны.

«Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир, на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран»,— подчеркнул Владимир Путин во время общения с журналистами на острове Валаам в Республике Карелия. Президент отметил, что такая договоренность могла бы способствовать обеспечению безопасности не только России и Украины, но и европейских государств в целом.

Глава российского государства также указал, что украинские переговорщики правильно поднимают тему европейской безопасности, предлагая обсуждать этот вопрос более широко и комплексно. По словам Владимира Путина, западные страны и их союзники, ранее преследовавшие цель военного поражения России, сейчас меняют риторику и ищут способы остановить боевые действия. Они предлагают Украине мирные инициативы и экономическую поддержку.